Про це повідомили журналісти одеського видання "Думська". Зазначається, що сам поїзд не горів, а люди, на щастя, не постраждали.

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В Одесі була масштабна пожежа

Раніше в ДСНС повідомили, що пожежа спалахнула в складських приміщеннях на площі 1500 квадратних метрів. Надзвичайникам знадобилося майже 9 годин, щоб приборкати полум'я.

Згодом стало відомо, що затримка в русі поятга сталася через обрив електромережі.

Була затримка через обрив контактного проводу, роботу контактних мереж вдалося налагодити, і поїзд продовжив свій шлях,

– розповів начальник виробничого підрозділу вокзальної станції "Одеса-Головна" Олег Кудашкін.

В Укрзалізниці також повідомили, що рух потягів на ділянці, де була пожежа, вже відновили.

Було знеструмлено одну із залізничних ділянок Одеської залізниці. Для продовження руху приміського електропоїзда зазначеною ділянкою було надано тепловоз. Наразі залізничники вже відновили рух ділянкою під елетротягою,

– сказала прессекретарка Одеської залізниці Лариса Слободська.

До слова, за кілька годин до пожежі російські війська атакували Одесу балістикою. За попередньою інформацією, для удару окупанти застосували ракету типу "Іскандер-М".