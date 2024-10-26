Зазначається, що пожежа виникла у районі Другої Застави в Одесі. Йдеться про Хаджибейський район міста, де розташована залізнична станція.

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Що сталося

Місцеві пабліки публікують відео потужного і високого полум'я, яке здіймається над Одесою. Також вони зазначають, що нібито горять склади. Водночас кажуть, що це не пов'язано із прильотом.

У місті стоїть дуже сильний запах згарища і сморід. Жителям радять зачиняти вікна.

Кадри пожежі в Одесі: дивіться відео

Люди виявилися заблокованими в електричці через пожежу, довкола лежать обірвані дроти під напругою, – повідомляють пасажири.

До слова, у Львові нещодавно сталася велика пожежа на території автобусного заводу.