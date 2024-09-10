Российские СМИ сообщают, что местные жители заметили большой клуб дыма возле "Газпром арены" на Крестовском острове, передает 24 Канал. Отмечается, что масштабный пожар видно из разных точек города.

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В Санкт-Петербурге пылает спортклуб

Впоследствии стало известно, что горит спортивный комплекс Sport Palace. По словам самих россиян, он якобы не работал и "должен был быть снесен как минимум в 2020 году".

В МЧС России также признали факт пожара в Санкт-Петербурге – так отметили, что огонь распространился на 500 квадратных метров. Стоит отметить, что сначала сообщалось о возгорании на 200 "квадратах".

В министерстве добавили, что пожар якобы пытаются укротить 60 специалистов с использованием 16 единиц техники.

Пока что российские СМИ не публиковали информацию о пострадавших во время пожара.

В России загорелся премиальный спортивный клуб: смотрите видео

К слову, недавно масштабный пожар вспыхнул также в Москве. Днем 31 августа там горело административное здание на Бережковской набережной.