Російські ЗМІ повідомляють, що місцеві жителі помітили великий клуб диму біля "Газпром арени" на Крестовському острові, передає 24 Канал. Зазначається, що масштабну пожежу видно з різних точок міста.

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В Санкт-Петербурзі палає спортклуб

Згодом стало відомо, що палає спортивний комплекс Sport Palace. За словами самих росіян, він нібито не працював та "мав бути знесений як мінімум у 2020 році".

В МНС Росії також визнали факт пожежі в Санкт-Петербурзі – так зазначили, що вогонь поширився на 500 квадратних метрів. Варто зазначити, що спочатку повідомлялось про займання на 200 "квадратах".

У міністерстві додали, що пожежу нібито намагаються приборкати 60 фахівців з використанням 16 одиниць техніки.

Наразі російські ЗМІ не публікували інформацію щодо постраждалих під час пожежі.

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До слова, нещодавно масштабна пожежа спалахнула також у Москві. Вдень 31 серпня там горіла адміністративна будівля на Бережківській набережній.