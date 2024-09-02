Из-за засушливой погоды и сильного порывистого ветра огонь быстро охватил большие площади. Кроме того, значительной преградой для обуздания возгорания является загрязненность территории леса взрывоопасными предметами.

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Горят частные дома

К борьбе с огнем привлечены 50 спасателей и 11 единиц техники. Проводится аэроразведка. Также сотрудники парка создают минерализованные полосы, чтобы остановить распространение пожара.

сейчас локализовано сгорание 20 частных жилых домов на площади около 2000 квадратных метров.

По состоянию на утро 2 сентября лесной пожар локализован на ориентировочной площади 1200 га. Чрезвычайники дежурят возле населенных пунктов вдоль лесного массива.

Какая ситуация в Донецкой области / Фото ГСЧС

К слову, масштабные лесные пожары царят и на оккупированной части Луганской области, впрочем, захватчики не делают никаких усилий для того, чтобы их потушить.

В пригороде Антрацита – Платово выгорели уже целые улицы. При этом местные сообщают, что пожарных нет, и никто не приезжает тушить огонь, который перекидывается на жилые дома и поселки.

Что происходит на оккупированной Луганщине: смотрите видео

Жители оккупированной Луганщины брошены самопровозглашенной властью на произвол судьбы / Скриношот соцсети