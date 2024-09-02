Через посушливу погоду та сильний поривчастий вітер вогонь швидко охопив великі площі. Крім того, значною перепоною для приборкання загорання є забрудненість території лісу вибухонебезпечними предметами.

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Палають приватні домівки

До боротьби з вогнем залучено 50 рятувальників та 11 одиниць техніки. Проводиться аеророзвідка. Також співробітники парку створюють мінералізовані смуги, щоб зупинити поширення пожежі.

️Наразі локалізовано згоряння 20 приватних житлових будинків на площі близько 2000 квадратних метрів.

Станом на ранок 2 вересня лісову пожежу локалізовано на орієнтовній площі 1200 га. Надзвичайники чергують біля населених пунктів вздовж лісового масиву.

Яка ситуація на Донеччині / Фото ДСНС

До слова, масштабні лісові пожежі панують й на окупованій частині Луганської області, втім, загарбники не роблять жодних зусиль для того, аби їх загасити.

У передмісті Антрацита – Платово вигоріли вже цілі вулиці. При цьому місцеві повідомляють, що пожежників немає, і ніхто не приїжджає гасити вогонь, який перекидається на житлові будинки і селища.

Що відбувається на окупованій Луганщині: дивіться відео

Жителі окупованої Луганщині покинуті самопроголошеною владою напризволяще / Скриношот соцмережі