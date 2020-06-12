В Офисе Президента пообещали открыть отремонтированные дороги к курортам на Черном и Азовском морях уже в ближайшие недели.

Об этом заявили заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко и председатель "Укравтодора" Александр Кубраков, передает пресс-служба Офиса Президента.

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Прежде всего в июле откроют обновленную трассу Н-30, протяженностью 120 километров, которая проходит по территории Запорожской области и соединяет Васильевку и Бердянск.

Международная трасса М-18, которая выводится в Васильевку из Запорожья, сейчас полностью ремонтируется. Идут работы на всем участке. И вся она будет присоединена к нормальной сети дорог,

– сказал Кубраков.

В июле запланирован ремонт автодороги в Очаков, который планируется завершить до конца года. Также ведутся работы на дороге в Скадовск на Херсонщине и Залива в Одесской области.

Кроме этого, в 2020 году планируют сделать трассы, которые идут из Хмельницкого в туристический центр Каменец-Подольского и Сатанова.

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Председатель "Укравтодора" также добавил, что ремонты продолжаются и в пределах проекту "Малого карпатского кольца" на территории 3-х западных областей страны, а также на дорогах Долина – Хуст и Н-13 (Львов – Самбор – Ужгород).



Какие дороги ремонтируют в 2020 году / Инфографика 24 канала