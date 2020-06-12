В Офісі Президента пообіцяли відкрити відремонтовані дороги до курортів на Чорному та Азовському морях вже у найближчі тижні.

Про це заявили заступник керівника ОП Кирило Тимошенко та голова Укравтодору Олександр Кубраков, передає пресслужба Офісу Президента.

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Насамперед у липні відкриють оновлену трасу Н-30, протяжністю 120 кілометрів, яка проходить територією Запорізької області і з'єднує Василівку і Бердянськ.

Міжнародна траса М-18, яка виводиться в Василівку із Запоріжжя, зараз повністю ремонтується. Йдуть роботи на всій ділянці. І вся вона буде приєднана до нормальної мережі доріг,

– сказав Кубраков.

У липні запланований ремонт автошляху до Очакова, який планують закінчити до кінця року. Також ведуть роботи на дорозі до Скадовська на Херсонщині та Затоки в Одеській області.

Окрім цього, у 2020 році планують зробити траси, які йдуть із Хмельницького до туристичного центру Кам'янець-Подільського та Сатанова.

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Голова Укравтодору також додав, що ремонти тривають і в межах проєкту "Малого карпатського кільця" на території 3-х західних областей країни, а також на дорогах Долина – Хуст та Н-13 (Львів – Самбір – Ужгород).



Які дороги ремонтують у 2020 році / Інфографіка 24 каналу