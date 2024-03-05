Пользователей Meta массово выбило из фейсбука, мессенджера и инстаграма. Зайти повторно невозможно. По состоянию на сейчас перебои наблюдаются в работе телеграма, информирует 24 Канал.

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Сбои затронули и телеграм

Пользователи вышеупомянутых социальных сетей сообщали о проблемах в функционировании персональных аккаунтов.

По обнародованным данным платформы DownDetector, отслеживающей отключение онлайн, в течение дня пользователи наблюдают перебои в работе телеграма.