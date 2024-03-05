Користувачів Meta масово вибило з фейсбуку, месенджеру та інстаграму. Зайти повторно неможливо. Станом на зараз перебої спостерігають у роботі телеграму, інформує 24 Канал.

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Збої зачепили й телеграм

Користувачі вищезгаданих соціальних мереж повідомляли про проблеми у функціонуванні персональних акаунтів.

За оприлюдненими даними платформи DownDetector, яка відстежує відключення онлайн, протягом дня користувачі спостерігають перебої у роботі телеграму.