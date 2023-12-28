Серед основних проблем була неможливість зайти у додаток, відкрити фото і просто надіслати повідомлення. Зрештою стало відомо, що соцмережа стала потроху "оживати".

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У телеграмі стався збій у роботі

Користувачі мережі повідомили про збій у роботі телеграм приблизно о 19:13. Люди повідомили, що натрапляли на труднощі з користуванням соцмережею, оскільки перестали завантажувати фотографії й відео, а також оновлювати чати.

Згодом моніторинговий сервер Downdetector офіційно підтвердив наявність проблем з популярною платформою обміну повідомленнями телеграм. Сервер отримав майже 169 відгуків користувачів, що підкреслюють несправність цієї соціальної мережі.



Збій в роботі телеграму / Скриншот 24 Каналу

Станом на 19:38 робота у мережі потроху стала налагоджуватися. Однак усе ще деякі користувачі мають проблеми з користуванням телеграмом.

Наразі достеменно невідомо, у чому саме причина збоїв у телеграмі. Засновники цієї соцмережі поки що не давали коментарів з цього приводу.

Якщо мережа у вас досі не працює, то можна також спробувати оновити телеграм, почистити локальне сховище або перезайти у мережу з іншого девайсу.

У телеграмі не вперше стається масштабний збій