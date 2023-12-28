Серед основних проблем була неможливість зайти у додаток, відкрити фото і просто надіслати повідомлення. Зрештою стало відомо, що соцмережа стала потроху "оживати".
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У телеграмі стався збій у роботі
Користувачі мережі повідомили про збій у роботі телеграм приблизно о 19:13. Люди повідомили, що натрапляли на труднощі з користуванням соцмережею, оскільки перестали завантажувати фотографії й відео, а також оновлювати чати.
Згодом моніторинговий сервер Downdetector офіційно підтвердив наявність проблем з популярною платформою обміну повідомленнями телеграм. Сервер отримав майже 169 відгуків користувачів, що підкреслюють несправність цієї соціальної мережі.
Збій в роботі телеграму / Скриншот 24 Каналу
Станом на 19:38 робота у мережі потроху стала налагоджуватися. Однак усе ще деякі користувачі мають проблеми з користуванням телеграмом.
Наразі достеменно невідомо, у чому саме причина збоїв у телеграмі. Засновники цієї соцмережі поки що не давали коментарів з цього приводу.
Якщо мережа у вас досі не працює, то можна також спробувати оновити телеграм, почистити локальне сховище або перезайти у мережу з іншого девайсу.
У телеграмі не вперше стається масштабний збій
- Користувачі телеграму також жалілися на збій у роботі соціальної мережі 21 серпня 2023 року. Тоді люди також не могли нормально користуватися мережею.
- Серед основних проблем тоді була неможливість оновити чат. Користувачі також не могли ні з ким зв'язатися і відправити повідомлення.
- Зрештою робота телеграму почала налагоджуватися. Однак у чому полягали несправності тоді так і не повідомили.
- До цього телеграм також "ліг" 24 червня 2023 року. Тоді користувачі взагалі не могли зайти у цю соціальну мережу, а також відправити повідомлення своїм контактам.