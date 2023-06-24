Станом на 21 годину телеграм знову запрацював. Однак деякі користувачі все ще не можуть зайти у цю соціальну мережу.
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У телеграмі стався збій у роботі
Користувачі мережі заявляли, що близько 20:48 у телеграмі перестали вантажитися фото й оновлюватися листування. Згодом у мережі перестали надсилатися повідомлення, через що багато людей не могли нормально зв'язатися з іншими та навіть читати канали з новинами.
Згодом у моніторинговому сервері Downdetector підтвердили, що дійсно проблеми в роботі телеграму є. Загалом, вони отримали майже 500 відгуків, щодо несправності соціальної мережі.
Масштабний збій у роботі телеграму / Скриншот 24 Каналу
Наразі більшість користувачі мережі каже, що робота телеграму відновилися: вони можуть листуватися і читати телеграм-канали. Попри це, деякі користувачі все ж мають проблеми з роботою мережі.
Наостанок, користувачі мережі радять спробувати зайти у мережу з різних девайсів. Також вони рекомендують спробувати почистити локальне сховище, та перезайти у телеграм 2 – 3 рази.
Раніше глобальний збій стався і в інстаграмі
- Наприкінці травня 2023 року в соціальній мережі інстаграм стався масштабний збій. Користувачі по всьому світу не могли зайти у мережу.
- Користувачі мережі пишуть, що коли вони заходять в мережу, у них з'являється повідомлення "вибачте, щось пішло не так" або "вибачте, не вдалося оновити стрічку". Крім цього, сама стрічка мережі не завантажується, і користувачі не можуть подивитися фото чи сторіс людей, на яких вони підписані.
- Достеменно невідомо, що саме стало причиною збою роботи мережі. Компанія Meta, що володіє інстаграмом, не коментувала припинення роботи соціальної мережі.