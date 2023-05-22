Наразі невідомо, що саме стало причиною збою роботи мережі. Компанія Meta, що володіє інстаграмом, поки не коментувала припинення роботи соціальної мережі
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Інстаграм видає "помилку" в додатку
Користувачі мережі пишуть, що коли вони заходять в мережу, у них з'являється повідомлення "вибачте, щось пішло не так" або "вибачте, не вдалося оновити стрічку". Крім цього, сама стрічка мережі не завантажується, і користувачі не можуть подивитися фото чи сторіс людей, на яких вони підписані.
Станом на 22 травня 2 годину ночі портал Down Detector, який відстежує збої в роботі вебсайтів, отримав близько 175 тисяч повідомлень про несправність інстаграму. Це був один з наймасштабніших збоїв мережі за останній час.
У мережі також повідомляють, що в інстаграмі нещодавно теж стався збій, щоправда, він був більш локалізованим.
Нещодавно інстаграм запустив функцію каналів, схожу на аналогічну в телеграмі
- Генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив, що компанія запускає нову функцію в інстаграмі під назвою "Канали". Для прикладу він одразу ж представив перший такий канал від свого імені.
- Наразі функцію тестують серед обмеженого числа творців контенту зі США. Для всіх інших обіцяють запуск протягом найближчих місяців.
- Крім того, в майбутньому обіцяють додати підтримку спільних публікацій, сеанси у форматі запитання-відповідь та інше.