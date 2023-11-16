Як це працюватиме

Компанія хоче, щоб такий дозвіл запитували магазини додатків перед тим, як підлітки до 16 років завантажуватимуть будь-яку програму. Це фактично поклало б більшу кількість відповідальності на батьків, а також частково на Google та Apple (як власників Play Маркета й App Store).

Батьки повинні схвалювати завантаження додатків своїми дітьми, і ми підтримуємо федеральне законодавство, яке вимагає від магазинів додатків отримувати дозвіл батьків на завантаження додатків підлітками до 16 років,

– написала Антігона Девіс, керівниця відділу безпеки компанії Meta.

Компанія пропонує план, згідно з яким магазини додатків повідомлятимуть батьків, коли їхні підлітки хочуть завантажити щось, подібно до того, як вони отримують сповіщення, коли дитина хоче зробити покупку через свій смартфон. Батьки можуть схвалити або відхилити запит.

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Коаліція з 42 штатів і округу Колумбія наразі судиться з Meta через шкоду, яку вона нібито завдає підліткам, частково посилаючись на висновки колишньої співробітниці компанії Френсіс Хауген. Свого часу вона надала ЗМІ та органам влади низку документів, які свідчать про те, що компанія Meta знала про шкоду, яку несуть її соцмережі, викликаючи залежність і проблеми з самооцінкою, але не вжила жодних заходів. Існують також і окремі позови, як-от від матері з Коннектикуту, чия 11-річна донька вчинила самогубство – жінка вважає, що у цьому винні соцмережі Meta й Snapchat.

Позивачі наголошують, що запроваджені компаніями засоби для захисту підлітків та батьківський контроль не працюють або працюють недостатньо добре, тож соцмережам потрібно вживати більше заходів.