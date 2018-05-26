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Масштабный оползень на Закарпатье заблокировал дорогу национального значения: фото

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Масштабный оползень на Закарпатье
Масштабный оползень на Закарпатье / moskal.in.ua

Днем 26 мая в Раховском районе Закарпатья произошел масштабный оползень, в результате которого заблокированной оказалась дорога национального значения "Мукачево – Рогатин".

Инцидент произошел примерно после 16:00 в субботу вблизи села Деловое Раховского района, информирует пресс-служба губернатора Закарпатья.

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Масса мокрой земли с остатками старых и поваленных деревьев сошла с крутого склона прямо на трассу национального значения "Мукачево – Рогатин", которая после международной трассы "Киев – Чоп" является основной транспортной артерией Закарпатья. По обе стороны от оползня образовалась очередь из автомобилей,
– говорится в сообщении на сайте Москаля.

Данных о пострадавших в результате этого масштабного оползня не поступало.

На фото видно, как поломанные и поваленные деревья буквально перекрыли дорогу.

Зсув грунту на Закарпатті
Оползень на Закарпатье произошел после обеда 26 мая

Зсув грунту на Закарпатті
Оползень на Закарпатье заблокировал трассу национального значения

Зсув грунту на Закарпатті
В результате оползня на Закарпатье никто не пострадал

Зсув грунту на Закарпатті
Оползень на Закарпатье
 

Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Геннадий Москаль Новости Закарпатья
Источник: 24 Канал
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