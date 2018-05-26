Масштабный оползень на Закарпатье заблокировал дорогу национального значения: фото
Днем 26 мая в Раховском районе Закарпатья произошел масштабный оползень, в результате которого заблокированной оказалась дорога национального значения "Мукачево – Рогатин".
Инцидент произошел примерно после 16:00 в субботу вблизи села Деловое Раховского района, информирует пресс-служба губернатора Закарпатья.
Читайте также: Ночью в Ужгороде сожгли автомобиль прокурора
Масса мокрой земли с остатками старых и поваленных деревьев сошла с крутого склона прямо на трассу национального значения "Мукачево – Рогатин", которая после международной трассы "Киев – Чоп" является основной транспортной артерией Закарпатья. По обе стороны от оползня образовалась очередь из автомобилей,
– говорится в сообщении на сайте Москаля.
Данных о пострадавших в результате этого масштабного оползня не поступало.
На фото видно, как поломанные и поваленные деревья буквально перекрыли дорогу.
Оползень на Закарпатье произошел после обеда 26 мая
Оползень на Закарпатье заблокировал трассу национального значения
В результате оползня на Закарпатье никто не пострадал
Оползень на Закарпатье