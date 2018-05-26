Масштабный оползень на Закарпатье заблокировал дорогу национального значения: фото

Днем 26 мая в Раховском районе Закарпатья произошел масштабный оползень, в результате которого заблокированной оказалась дорога национального значения "Мукачево – Рогатин".

Инцидент произошел примерно после 16:00 в субботу вблизи села Деловое Раховского района, информирует пресс-служба губернатора Закарпатья.

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Масса мокрой земли с остатками старых и поваленных деревьев сошла с крутого склона прямо на трассу национального значения "Мукачево – Рогатин", которая после международной трассы "Киев – Чоп" является основной транспортной артерией Закарпатья. По обе стороны от оползня образовалась очередь из автомобилей,

– говорится в сообщении на сайте Москаля.

Данных о пострадавших в результате этого масштабного оползня не поступало.

На фото видно, как поломанные и поваленные деревья буквально перекрыли дорогу.



Оползень на Закарпатье произошел после обеда 26 мая



Оползень на Закарпатье заблокировал трассу национального значения



В результате оползня на Закарпатье никто не пострадал