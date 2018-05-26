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Масштабний зсув ґрунту на Закарпатті заблокував дорогу національного значення: фото

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Масштабний зсув ґрунту на Закарпатті
Масштабний зсув ґрунту на Закарпатті / moskal.in.ua

Вдень 26 травня у Рахівському районі Закарпаття стався масштабний зсув ґрунту, внаслідок якого заблокованою опинилась дорога національного значення "Мукачево – Рогатин".

Інцидент стався приблизно після 16:00 у суботу поблизу села Ділове Рахівського району, інформує прес-служба губернатора Закарпаття.

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Маса вологої землі із рештками старих і повалених дерев зійшла з крутого схилу прямо на трасу національного значення "Мукачево – Рогатин", яка після міжнародної траси "Київ – Чоп" є основною транспортною артерією Закарпаття. По обидва боки від зсуву утворилася черга з автомобілів,
– йдеться у повідомленні на сайті Москаля.

Даних про постраждалих внаслідок цього масштабного зсуву не надходило.

На фото видно, як поламані та повалені дерева буквально перекрили дорогу.

Зсув грунту на Закарпатті
Зсув грунту на Закарпатті стався пообіді 26 травня

Зсув грунту на Закарпатті
Зсув грунту на Закарпатті заблокував трасу національного значення

Зсув грунту на Закарпатті
Внаслідок зсуву грунту на Закарпатті ніхто не постраждав

Зсув грунту на Закарпатті
Зсув грунту на Закарпатті
 

Теги: Новини України Новини Закарпаття Геннадій Москаль Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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