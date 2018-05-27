Масштабный пожар на Херсонщине: горит 20 га леса

Пожар возник на территории Раденского лесничества Олешковское района. Площадь лесного пожара составляет 20 га.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Херсонской области.

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"27 мая в 13:25 в Оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Херсонской области от дежурного Национальной полиции поступило сообщение о пожаре в 3-м и 4-м кварталах Раденского лесничества Олешковское района", – говорится в сообщении.

По состоянию на 16:30 площадь лесного пожара составляет 20 га, из которых 1,5 га верхового.

На ликвидацию пожара привлечено 11 единиц техники и 50 спасателей областной ГСЧС, 14 единиц техники и 35 работников лесной охраны.