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Масштабный пожар на Херсонщине: горит 20 га леса

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На Херсонщине горит 20 га леса
На Херсонщине горит 20 га леса / Иллюстративное фото

Пожар возник на территории Раденского лесничества Олешковское района. Площадь лесного пожара составляет 20 га.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Херсонской области.

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"27 мая в 13:25 в Оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Херсонской области от дежурного Национальной полиции поступило сообщение о пожаре в 3-м и 4-м кварталах Раденского лесничества Олешковское района", – говорится в сообщении.

По состоянию на 16:30 площадь лесного пожара составляет 20 га, из которых 1,5 га верхового.

На ликвидацию пожара привлечено 11 единиц техники и 50 спасателей областной ГСЧС, 14 единиц техники и 35 работников лесной охраны.

Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Херсона Пожар
Источник: 24 Канал
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