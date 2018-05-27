Масштабный пожар на Херсонщине: горит 20 га леса
Пожар возник на территории Раденского лесничества Олешковское района. Площадь лесного пожара составляет 20 га.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Херсонской области.
Читайте также: В Германии горел крупнейший парк развлечений: 25 тысяч человек эвакуированы
"27 мая в 13:25 в Оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Херсонской области от дежурного Национальной полиции поступило сообщение о пожаре в 3-м и 4-м кварталах Раденского лесничества Олешковское района", – говорится в сообщении.
По состоянию на 16:30 площадь лесного пожара составляет 20 га, из которых 1,5 га верхового.
На ликвидацию пожара привлечено 11 единиц техники и 50 спасателей областной ГСЧС, 14 единиц техники и 35 работников лесной охраны.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 марта , 13:45
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы23 апреля , 16:10
В 2018 году цены на мясо продолжат расти, – Институт аграрной экономики31 января , 13:49
Курс валют на 22 марта: доллар продолжает падать22 марта , 08:30
Чем особенный семиместный Mazda CX-9: тест-драйв от Авто 247 марта , 07:00