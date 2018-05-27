Масштабна пожежа на Херсонщині: горить 20 га лісу
Пожежа виникла на території Раденського лісництва Олешківського району. Площа лісової пожежі становить 20 га.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Херсонській області.
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"27 травня о 13:25 до Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Херсонській області від чергового Національної поліції надійшло повідомлення про пожежу в 3-му та 4-му кварталах Раденського лісництва Олешківського району", – йдеться у повідомленні.
Станом на 16:30 площа лісової пожежі складає 20 га, з яких 1,5 га верхового.
На ліквідацію пожежі залучено 11 одиниць техніки та 50 рятувальників обласної ДСНС, 14 одиниць техніки та 35 працівників лісової охорони.
Джерело: 24 Канал
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