Масштабна пожежа на Херсонщині: горить 20 га лісу

Пожежа виникла на території Раденського лісництва Олешківського району. Площа лісової пожежі становить 20 га.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Херсонській області.

Читайте також: У Німеччині горів найбільший парк розваг: 25 тисяч людей евакуювали

"27 травня о 13:25 до Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Херсонській області від чергового Національної поліції надійшло повідомлення про пожежу в 3-му та 4-му кварталах Раденського лісництва Олешківського району", – йдеться у повідомленні.

Станом на 16:30 площа лісової пожежі складає 20 га, з яких 1,5 га верхового.

На ліквідацію пожежі залучено 11 одиниць техніки та 50 рятувальників обласної ДСНС, 14 одиниць техніки та 35 працівників лісової охорони.