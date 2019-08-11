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      Масштабный пожар охватил Канары: горят тысячи гектаров леса, идет эвакуация

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      Пожарные тушат леса на острове Гран-Канария
      Пожарные тушат леса на острове Гран-Канария / The Sun

      Горит третий по величине остров – Гран-Канария. Лесистая местность горит от субботы, 10 августа. Сейчас площадь пожара охватывает более тысячи гектаров.

      Укротить огонь пожарным не удается из-за большой территории, на которую он распространился. Спасатели уже эвакуировали почти тысячу человек. Об этом информирует 20minutos.es.

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      В тушении пожара принимают участие более 200 человек, 5 вертолетов, 5 других воздушных средств и гидроплан. Масштабный пожар – на личном контроле у президента Канарских островов Анхеля Виктора Торреса. Он пообещал, что из воинской части в Андалусии спасателям направят подкрепление.

      Ліси Гран-Канарія пожежа
      Гран-Канарія ліси пожежа
      Гран Канарія пожежа
      пожежа Гран Канарія Канарські острови
      Масштабный лесной пожар охватил Гран-Канарию/ фото The Sun

      Пожар начался в районе Джункалилло, в муниципалитете Артенара. Сейчас она движется в сторону национального парка Пинар-де-Тамадаба. Огонь распространяется довольно быстро и его невозможно контролировать.

      Пожар на Канарских островах: видео

      В чем заключается сложность тушения пожара? Дело в том, что в регионе, охваченном пожарами, осадков в ближайшее время не ожидается, воздух прогреется до +30 градусов, а максимальная скорость ветра будет 70 километров в час.

      Какова причина пожара? Огонь мог возникнуть из-за искры от сварочного аппарата, с которым работал 55-летний испанец. Его уже арестовали.

      Что известно об острове Гран-Канария?
      В архипелаге Канарских островов он расположен после Тенерифе и Фуэртевентура по размерам. Население острова составляет 852 тысячи человек, что делает Гран-Канарию вторым среди Канарских островов по количеству жителей.

      Имеет вулканическое происхождение, хотя вулканическая активность в этом регионе уже давно стихла. Является популярным курортом.

      Гран-Канарія
      Гран-Канария

      blog_ava
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      Теги: Пожар Экология Отдых
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