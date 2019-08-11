Масштабный пожар охватил Канары: горят тысячи гектаров леса, идет эвакуация

Горит третий по величине остров – Гран-Канария. Лесистая местность горит от субботы, 10 августа. Сейчас площадь пожара охватывает более тысячи гектаров.

Укротить огонь пожарным не удается из-за большой территории, на которую он распространился. Спасатели уже эвакуировали почти тысячу человек. Об этом информирует 20minutos.es.

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В тушении пожара принимают участие более 200 человек, 5 вертолетов, 5 других воздушных средств и гидроплан. Масштабный пожар – на личном контроле у президента Канарских островов Анхеля Виктора Торреса. Он пообещал, что из воинской части в Андалусии спасателям направят подкрепление.









Масштабный лесной пожар охватил Гран-Канарию/ фото The Sun

Пожар начался в районе Джункалилло, в муниципалитете Артенара. Сейчас она движется в сторону национального парка Пинар-де-Тамадаба. Огонь распространяется довольно быстро и его невозможно контролировать.

Пожар на Канарских островах: видео

В чем заключается сложность тушения пожара? Дело в том, что в регионе, охваченном пожарами, осадков в ближайшее время не ожидается, воздух прогреется до +30 градусов, а максимальная скорость ветра будет 70 километров в час.

Какова причина пожара? Огонь мог возникнуть из-за искры от сварочного аппарата, с которым работал 55-летний испанец. Его уже арестовали.

Что известно об острове Гран-Канария?

В архипелаге Канарских островов он расположен после Тенерифе и Фуэртевентура по размерам. Население острова составляет 852 тысячи человек, что делает Гран-Канарию вторым среди Канарских островов по количеству жителей.



Имеет вулканическое происхождение, хотя вулканическая активность в этом регионе уже давно стихла. Является популярным курортом.





Гран-Канария