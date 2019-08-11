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      Масштабна пожежа охопила Канари: горять тисячі гектарів лісу, триває евакуація

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      Пожежники гасять ліси на острові Гран-Канарія
      Пожежники гасять ліси на острові Гран-Канарія / The Sun

      Палає третій за величиною острів – Гран-Канарія. Лісиста місцевість горить від суботи, 10 серпня. Наразі площа пожежі охоплює понад тисячу гектарів.

      Приборкати вогонь пожежникам не вдається через велику територію, на яку він поширився. Рятувальники вже евакуювали майже тисячу осіб. Про це інформує 20minutos.es.

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      В гасінні пожежі беруть участь понад 200 осіб, 5 гелікоптерів, 5 інших повітряних засобів та гідроплан. Масштабна пожежа – на особистому контролі у президента Канарських островів Анхеля Віктора Торреса. Він пообіцяв, що з військової частини в Андалусії рятувальникам направлять підкріплення.

      Ліси Гран-Канарія пожежа
      Гран-Канарія ліси пожежа
      Гран Канарія пожежа
      пожежа Гран Канарія Канарські острови
      Масштабна лісова пожежа охопила Гран-Канарію/ фото The Sun

      Пожежа почалася в районі Джункалілло, в муніципалітеті Артенара. Зараз вона рухається у бік національного парку Пінар-де-Тамадаба. Вогонь поширюється досить швидко та його неможливо контролювати.

      Пожежа на Канарських островах: відео

      У чому полягає складність гасіння пожежі? Річ у тім, що в регіоні, охопленому пожежами, опадів найближчим часом не очікується, повітря прогріється до +30 градусів, а максимальна швидкість вітру буде 70 кілометрів на годину.

      Якою є причина пожежі? Вогонь міг виникнути через іскру від зварювального апарату, з яким працював 55-річний іспанець. Його вже заарештували.

      Що відомо про острів Гран-Канарія? В архіпелазі Канарських островів він розташований після Тенерифе та Фуертевентура за розмірами. Населення острова становить 852 тисячі осіб, що робить Гран-Канарію другим серед Канарських островів за кількістю жителів.

      Має вулканічне походження, хоча вулканічна активність у цьому регіоні вже давно стихла. Є популярним курортом.

      Гран-Канарія
      Гран-Канарія

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      Теги: Екологія Пожежа Відпочинок
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