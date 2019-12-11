Во время пожара на заводе красок в Екатеринбурге прогремел взрыв: фото, видео

Крупный пожар вспыхнул утром 11 декабря на Уральском заводе лакокрасочных изделий в районе Эльмаш в российском Екатеринбурге. Во время тушения огня произошел взрыв бочек с красками. Пострадавших нет.

Пожар уже охватил более 600 квадратных метров, передает телеграмм-канал Mash. Огонь пытаются потушить более 80 спасателей.

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По предварительной информации, на заводе произошел разлив краски и лакокрасочных материалов, пишет ТАСС. Сейчас помещение горит открытым пламенем, в воздух уходят огромные черные клубы дыма.

Во время тушения пожара произошли взрывы бочек с красками. Тушение пожара осуществляется с необходимыми требованиями безопасности пожарных,

– сказали в МЧС РФ.



Пожар на заводе в российском Екатеринбурге / фото росСМИ

По словам спасателей, на данный момент пострадавших или погибших в пожаре нет.

Местные жители отмечают, что рядом с этим заводом находится станция с газовыми баллонами. Она также в любой момент может взорваться.



В Екатеринбурге горит завод лакокрасок / фото росСМИ

Пожар на Эльмаше в Екатеринбурге: видео