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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Во время пожара на заводе красок в Екатеринбурге прогремел взрыв: фото, видео

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      Пожар на заводе в Екатеринбурге / Скриншот

      Крупный пожар вспыхнул утром 11 декабря на Уральском заводе лакокрасочных изделий в районе Эльмаш в российском Екатеринбурге. Во время тушения огня произошел взрыв бочек с красками. Пострадавших нет.

      Пожар уже охватил более 600 квадратных метров, передает телеграмм-канал Mash. Огонь пытаются потушить более 80 спасателей.

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      По предварительной информации, на заводе произошел разлив краски и лакокрасочных материалов, пишет ТАСС. Сейчас помещение горит открытым пламенем, в воздух уходят огромные черные клубы дыма.

      Во время тушения пожара произошли взрывы бочек с красками. Тушение пожара осуществляется с необходимыми требованиями безопасности пожарных,
      – сказали в МЧС РФ.


      Пожар на заводе в российском Екатеринбурге / фото росСМИ

      По словам спасателей, на данный момент пострадавших или погибших в пожаре нет.

      Местные жители отмечают, что рядом с этим заводом находится станция с газовыми баллонами. Она также в любой момент может взорваться.


      В Екатеринбурге горит завод лакокрасок / фото росСМИ

      Пожар на Эльмаше в Екатеринбурге: видео

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Пожар Новости России
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