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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Масштабна пожежа охопила завод фарб у Єкатеринбурзі, є загроза вибуху: фото, відео

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      Пожежа на заводі у Єкатеринбурзі / Скріншот

      Масштабна пожежа спалахнула вранці 11 грудня на Уральському заводі лакофарбових виробів в районі Єльмаш у російському Єкатеринбурзі. Постраждалих немає.

      Пожежа вже охопила понад 600 метрів квадратних, передає телеграм-канал Mash. Вогонь намагаються загасити понад 80 рятувальників.

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      За попередньою інформацією, на заводі стався розлив фарби і лакофарбових матеріалів. Наразі приміщення горить відкритим полум'ям, у повітря йдуть величезні чорні клуби диму. 


      Пожежа на заводі у російському Єкатеринбурзі / фото росЗМІ

      Місцеві жителі зазначають, що поруч з цим заводом розташована станація з газовими балонами. Вона у будь-який момент може вибухнути.

      За словами рятувальників, наразі постраждалих чи загиблих у пожежі немає.


      У Єкатеринбурзі горить завод лакофарб / фото росЗМІ

      Пожежа на Єльмаші у Єкатеринбурзі: відео

       

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини Росії Пожежа
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