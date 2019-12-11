Масштабна пожежа охопила завод фарб у Єкатеринбурзі, є загроза вибуху: фото, відео

Масштабна пожежа спалахнула вранці 11 грудня на Уральському заводі лакофарбових виробів в районі Єльмаш у російському Єкатеринбурзі. Постраждалих немає.

Пожежа вже охопила понад 600 метрів квадратних, передає телеграм-канал Mash. Вогонь намагаються загасити понад 80 рятувальників.

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За попередньою інформацією, на заводі стався розлив фарби і лакофарбових матеріалів. Наразі приміщення горить відкритим полум'ям, у повітря йдуть величезні чорні клуби диму.



Пожежа на заводі у російському Єкатеринбурзі / фото росЗМІ

Місцеві жителі зазначають, що поруч з цим заводом розташована станація з газовими балонами. Вона у будь-який момент може вибухнути.

За словами рятувальників, наразі постраждалих чи загиблих у пожежі немає.



У Єкатеринбурзі горить завод лакофарб / фото росЗМІ

Пожежа на Єльмаші у Єкатеринбурзі: відео