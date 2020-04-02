Масштабный пожар в Хмельницкой области: горел бывший сахарный завод

В селе Клубовка, что на Хмельнитчине, загорелась солома в тюках. Это произошло на территории бывшего сахарного завода.

Пожарные спасли хозяйственное здание, а также жилой дом. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Спасателям о пожаре сообщили поздно, поэтому на момент, когда прибыло подразделение, загорелось 5 тысяч квадратных метров соломы. Тушили бывший завод 46 человек, использовали 7 единиц пожарной и специальной техники.



На Хмельнитчине загорелась солома в тюках / Фото ГСЧС

Сначала бойцы ГСЧС спасли хозяйственную постройку, которая располагалась рядом с местом пожара, и многоквартирный жилой дом. Огонь уничтожил 30 тысяч тонн соломы. Пожарные объяснили, что тушить пожар было сложно из-за высокой температуры и сильных порывов ветра. Пока причина возгорания неизвестна.

Смотрите видео ликвидации пожара: