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      Масштабный пожар в Хмельницкой области: горел бывший сахарный завод

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      Спасатели ликвидировали масштабный пожар на Хмельнитчине / dsns.gov.ua

      В селе Клубовка, что на Хмельнитчине, загорелась солома в тюках. Это произошло на территории бывшего сахарного завода.

      Пожарные спасли хозяйственное здание, а также жилой дом. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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      Спасателям о пожаре сообщили поздно, поэтому на момент, когда прибыло подразделение, загорелось 5 тысяч квадратных метров соломы. Тушили бывший завод 46 человек, использовали 7 единиц пожарной и специальной техники.


      На Хмельнитчине загорелась солома в тюках / Фото ГСЧС

      Сначала бойцы ГСЧС спасли хозяйственную постройку, которая располагалась рядом с местом пожара, и многоквартирный жилой дом. Огонь уничтожил 30 тысяч тонн соломы. Пожарные объяснили, что тушить пожар было сложно из-за высокой температуры и сильных порывов  ветра. Пока причина возгорания неизвестна.

      Смотрите видео ликвидации пожара:

       

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Хмельницкого Пожар
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