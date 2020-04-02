Масштабна пожежа на Хмельниччині: горів колишній цукровий завод

У селі Клубівка, що на Хмельниччині загорілася солома в тюках. Це сталося на території колишнього цукрового заводу.

Пожежники врятували господарчу будівлю, а також житловий будинок. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальників про пожежу повідомили пізно, тому на момент, коли прибув підрозділ загорілось 5 тисяч квадратних метрів соломи. Гасили колишній завод 46 людей, використали 7 одиниць пожежної та спеціальної техніки.



На Хмельниччині загорілась скиртована солома / Фото ДСНС

Спершу бійці ДСНС врятували господарчу споруду, яка розташовувалася поруч місця пожежі та багатоквартирний житловий будинок. Вогонь знищив 30 тисяч тонн соломи. Вогнеборці пояснили, що гасити пожежу було складно через високу температуру та сильні пориви вітру. Наразі причина загоряння невідома.

Дивіться відео ліквідації пожежі: