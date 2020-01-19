Масштабный пожар в хосписе в Чехии: есть жертвы – фото

В Чехии произошел пожар в доме престарелых, в результате чего погибли 8 человек. Несколько десятков человек пострадали.

В спасательной службе рассказали, что пожар удалось локализовать. Сейчас на месте происшествия работает 5 экипажей пожарных. Об этом сообщает местное издание iRozhlas.

К теме: Пожар в польском хосписе: есть погибшие и много пострадавших – фото

По словам представителя службы медицинской помощи Прокопа Воленbка, по меньшей мере 30 человек пострадали.



К тушению пожара привлекли немецких спасателей, поскольку город граничит на границе с Германией / ct24



На место трагедии также прибыл премьер-министр Андрей Бабиш / ct24