Масштабный пожар в хосписе в Чехии: есть жертвы – фото
В Чехии произошел пожар в доме престарелых, в результате чего погибли 8 человек. Несколько десятков человек пострадали.
В спасательной службе рассказали, что пожар удалось локализовать. Сейчас на месте происшествия работает 5 экипажей пожарных. Об этом сообщает местное издание iRozhlas.
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По словам представителя службы медицинской помощи Прокопа Воленbка, по меньшей мере 30 человек пострадали.
К тушению пожара привлекли немецких спасателей, поскольку город граничит на границе с Германией / ct24
На место трагедии также прибыл премьер-министр Андрей Бабиш / ct24
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