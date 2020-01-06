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      Пожар в польском хосписе: есть погибшие и много пострадавших – фото

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      Пожар в хосписе в Польше / PAP

      В городке Хойнице на севере Польши в результате пожара, произошедшего в местном хосписе, погибли 4 пациента, еще 22 человека получили ранения.

      Среди погибших женщина и 3 мужчин. Пожар начался в 3 часа утра. Об этом сообщает RMF24.

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      Пожар, вероятно, вызвал брошенный окурок.

      Одним из госпитализированных является сотрудник полиции, который отравился дымом. Он выводил людей, которым угрожала опасность.

       

      Пожар в польском хосписе / фото PAP

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Пожар Новости Польши
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