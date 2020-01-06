Пожар в польском хосписе: есть погибшие и много пострадавших – фото
В городке Хойнице на севере Польши в результате пожара, произошедшего в местном хосписе, погибли 4 пациента, еще 22 человека получили ранения.
Среди погибших женщина и 3 мужчин. Пожар начался в 3 часа утра. Об этом сообщает RMF24.
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Пожар, вероятно, вызвал брошенный окурок.
Одним из госпитализированных является сотрудник полиции, который отравился дымом. Он выводил людей, которым угрожала опасность.
Пожар в польском хосписе / фото PAP
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