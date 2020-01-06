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      Пожежа у польському хоспісі: є загиблі і багато постраждалих – фото

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      Пожежа у хоспісі в Польщі / PAP

      У містечку Хойніце на півночі Польщі внаслідок пожежі, що сталася в місцевому госпісі, загинули 4 пацієнти, ще 22 людей зазнали поранень.

      Серед загиблих жінка та 3 чоловіків. Пожежа почалася о 3 годині ранку. Про це повідомляє RMF24.

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      Пожежу, ймовірно, спричинив кинутий недопалок.

      Одним із госпіталізованих є співробітник поліції, який отруївся димом. Він виводив людей, яким загрожувала небезпека.

       

      Пожежа у польському хоспісі / фото PAP

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Польщі Пожежа
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