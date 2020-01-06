Пожежа у польському хоспісі: є загиблі і багато постраждалих – фото
У містечку Хойніце на півночі Польщі внаслідок пожежі, що сталася в місцевому госпісі, загинули 4 пацієнти, ще 22 людей зазнали поранень.
Серед загиблих жінка та 3 чоловіків. Пожежа почалася о 3 годині ранку. Про це повідомляє RMF24.
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Пожежу, ймовірно, спричинив кинутий недопалок.
Одним із госпіталізованих є співробітник поліції, який отруївся димом. Він виводив людей, яким загрожувала небезпека.
Пожежа у польському хоспісі / фото PAP
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