Масштабна пожежа у хоспісі в Чехії: є жертви – фото

У Чехії сталася пожежа у будинку для літніх людей, в результаті чого загинули 8 людей. Кілька десятків осіб постраждало.

У рятувальній службі розповіли, що пожежу вдалося локалізувати. Зараз на місці події працює 5 екіпажів пожежників. Про це повідомляє місцеве видання iRozhlas.

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За словами представника служби медичної допомоги Прокопа Воленіка, щонайменше 30 осіб постраждало.



До гасіння пожежі залучили німецьких рятувальників, оскільки місто межує на кордоні з Німеччиною / ct24



На місце трагедії також прибув прем'єр-міністр Андрей Бабіш / ct24