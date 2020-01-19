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      Масштабна пожежа у хоспісі в Чехії: є жертви – фото

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      Пожежа у Чехії / ct24

      У Чехії сталася пожежа у будинку для літніх людей, в результаті чого загинули 8 людей. Кілька десятків осіб постраждало.

      У рятувальній службі розповіли, що пожежу вдалося локалізувати. Зараз на місці події працює 5 екіпажів пожежників. Про це повідомляє місцеве видання iRozhlas.

      До теми: Пожежа у польському хоспісі: є загиблі і багато постраждалих – фото

      За словами представника служби медичної допомоги Прокопа Воленіка, щонайменше 30 осіб постраждало.


      До гасіння пожежі залучили німецьких рятувальників, оскільки місто межує на кордоні з Німеччиною / ct24


      На місце трагедії також прибув прем'єр-міністр Андрей Бабіш / ct24

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Пожежа Чехія
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