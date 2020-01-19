Масштабна пожежа у хоспісі в Чехії: є жертви – фото
У Чехії сталася пожежа у будинку для літніх людей, в результаті чого загинули 8 людей. Кілька десятків осіб постраждало.
У рятувальній службі розповіли, що пожежу вдалося локалізувати. Зараз на місці події працює 5 екіпажів пожежників. Про це повідомляє місцеве видання iRozhlas.
До теми: Пожежа у польському хоспісі: є загиблі і багато постраждалих – фото
За словами представника служби медичної допомоги Прокопа Воленіка, щонайменше 30 осіб постраждало.
До гасіння пожежі залучили німецьких рятувальників, оскільки місто межує на кордоні з Німеччиною / ct24
На місце трагедії також прибув прем'єр-міністр Андрей Бабіш / ct24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі