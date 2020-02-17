Масштабный сбой в крупнейшем аэропорту Европы "Хитроу": отменены сотни рейсов

Кроме того, что Великобританию атакует мощный шторм Деннис, из-за которого были отменены десятки авиарейсов, масштабный технический сбой создал хаос в аэропорту "Хитроу". Это – крупнейший аэропорт Европы, расположенный в Лондоне.

Системный сбой произошел утром 17 февраля. Пока работники пытались уладить ситуацию, информацию о вылетах и ​​прибытии самолетов пришлось расписывать на досках вручную. В конце концов ситуацию уладили, однако из-за сбоя отменены оказались более 200 рейсов. Об этом сообщает Press Association.

Ранее: В Лондоне самолет с 500 пассажирами чуть не снесло ветром: видео экстремального приземления

Так, компания British Airways отменила 90 рейсов. В основном речь шла о внутренних направлениях, однако есть и несколько европейских.

Пассажиров призвали внимательно следить за обновлениями в расписании вылетов и связываться с представителями компании для уточнения дальнейших вопросов.

More than 200 Heathrow flights grounded after ‘technical issue’ https://t.co/X27JZCL04B pic.twitter.com/knkUSUAezN — London Glossy (@LondonGlossyMag) February 17, 2020

Из-за хаоса некоторые самолеты отправились без багажа, еще некоторые – без пассажиров.

Приносим извинения за неудобства. Наши команды будут продолжать следить за нашими системами и оказывать помощь пассажирам, пока мы работаем над восстановлением наших регулярных операций,

– написала в Твиттере пресс-служба аэропорта "Хитроу".