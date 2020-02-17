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      Масштабный сбой в крупнейшем аэропорту Европы "Хитроу": отменены сотни рейсов

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      Аэропорт "Хитроу" / tripway.com

      Кроме того, что Великобританию атакует мощный шторм Деннис, из-за которого были отменены десятки авиарейсов, масштабный технический сбой создал хаос в аэропорту "Хитроу". Это – крупнейший аэропорт Европы, расположенный в Лондоне.

      Системный сбой произошел утром 17 февраля. Пока работники пытались уладить ситуацию, информацию о вылетах и ​​прибытии самолетов пришлось расписывать на досках вручную. В конце концов ситуацию уладили, однако из-за сбоя отменены оказались более 200 рейсов. Об этом сообщает Press Association.

      Ранее: В Лондоне самолет с 500 пассажирами чуть не снесло ветром: видео экстремального приземления

      Так, компания British Airways отменила 90 рейсов. В основном речь шла о внутренних направлениях, однако есть и несколько европейских.

      Пассажиров призвали внимательно следить за обновлениями в расписании вылетов и связываться с представителями компании для уточнения дальнейших вопросов.

      Из-за хаоса некоторые самолеты отправились без багажа, еще некоторые – без пассажиров.

      Приносим извинения за неудобства. Наши команды будут продолжать следить за нашими системами и оказывать помощь пассажирам, пока мы работаем над восстановлением наших регулярных операций,
      – написала в Твиттере пресс-служба аэропорта "Хитроу".

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: авиация Лондон Великобритания
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