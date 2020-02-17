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      Масштабний збій у найбільшому аеропорту Європи "Хітроу": скасовані сотні рейсів

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      Аеропорт "Хітроу" / tripway.com

      Окрім того, що Велику Британію штурмує потужний шторм Денніс, через який були скасовані десятки авіарейсів, масштабний технічний збій зчинив хаос в аеропорту "Хітроу". Це – найбільший аеропорт Європи, що розташований у Лондоні.

      Системний збій стався вранці 17 лютого. Поки працівники намагалися владнати ситуацію, інформацію про вильоти та прибуття літаків довелося розписувати на дошках вручну. Врешті ситуацію владнали, однак через збій скасованими виявилися понад 200 рейсів. Про це інформує Press Association.

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      Так, компанія British Airways скасувала 90 рейсів. Здебільшого йшлося про внутрішні напрямки, однак є й декілька європейських.

      Пасажирів закликали уважно стежити за оновленнями в розкладі вильотів і зв'язуватися з представниками компанії для уточнення подальших питань.

      Через хаос деякі літаки вирушили без багажу, ще деякі – без пасажирів.

      Перепрошуємо за незручності. Наші команди будуть продовжувати стежити за нашими системами і надавати допомогу пасажирам, поки ми працюємо над відновленням наших регулярних операцій,
      – написала у твіттер пресслужба аеропорту "Хітроу".

       

      Усе про загиблих в авіакатастрофі МАУ українців
      сьогодні
      20399
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Лондон Велика Британія авіація
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