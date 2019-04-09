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      Масштабы трудовой миграции угрожают экономическому развитию страны, – СМИ

      109 Читати новину українською
      Заробитчане
      Заробитчане / politeka.net

      В Правительстве признали, что масштабы трудовой миграции угрожают экономическому развитию страны.

      Об этом сообщает в своем сюжете 24 канал. Согласно данным Министерства социальной политики Украины, на сезонные заработки за границу ежегодно выезжает почти 9 миллионов украинцев. Еще более трех миллионов проживают там и работают на постоянной основе.

      Согласно данным министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в Украине сложилась катастрофическая ситуация с трудовой миграцией.

      У нас действительно катастрофическая ситуация. В одной только Польше проживает около 1 миллион 400 тысяч украинцев,
      – заявил Климкин.

      По информации телеканала, в Украине количество выезжающих за границу подсчитывает специально созданный сайт ukrainianpeopleleaks.com, согласно его данным, в поисках лучшей судьбы Украину ежеминутно покидает два украинца.

      Остановить поток мигрантов способны лишь кардинальные изменения в стране, считают эксперты, высказались в сюжете. Так, по их подсчетам, если реформировать экономику и создать надлежащие условия труда, количество вынужденных выезжать за границу существенно сократится. Начинать, по мнению экономистов, нужно с изменений в налоговой системе. А именно: нагрузка на оплату труда.

      "За один год можно уменьшить процентную ставку (оплата труда – Ред.), С сегодняшних 25 процентов до 10 процентов. Зарплату поднять резко сначала – с 300 примерно до 400 евро. Каким образом? Ну, например, уменьшить налогообложения", – заявил экономист Александр Савченко.

      Также журналисты сообщают, что если кардинальных изменений в экономике не произойдет, то, по прогнозам ООН, к 2050 году количество украинцев может уменьшиться до 30 миллионов. А государство превратится в край пенсионеров с мизерными социальными выплатами и самым низким в Европе уровнем жизни.

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      Теги: Министерство социальной политики Заробитчане Павел Климкин
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