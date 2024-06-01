Россия в ночь на 1 июня поднимала стратегическую авиацию. Враг ударил по Балаклее, есть раненые.
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Что известно о пострадавших
Россия попала по частной жилой застройке. Предварительно в результате атаки пострадали 12 человек. Среди них – 8 детей и беременная женщина.
В городской военной администрации Балаклеи отметили, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Враг атаковал различные регионы Украины. В частности, ракеты долетели аж до Закарпатской области.
Кроме этого, взрывы слышали в Запорожье и Винницкой области. Известно, что в Запорожье Россия ударила по объекту инфраструктуры. Там есть разрушения.
Россия ударила по Запорожью
- В ночь на 1 июня в Запорожье раздавались взрывы. Впоследствии в Запорожской ОГА рассказали о последствиях вражеского обстрела.
- Враг попал в один из объектов энергетической инфраструктуры. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров уточнил, что есть разрушения. В частности, повреждены более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы. К счастью, обошлось без пострадавших.
- В патрульной полиции Запорожской области сообщили, что движение по Днепровской ГЭС временно перекрыто. Объезд осуществляется через Арочный мост острова Хортица (улица Сергея Тюленина – улица Сечи – улица Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район.