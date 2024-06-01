Россия в ночь на 1 июня поднимала стратегическую авиацию. Враг ударил по Балаклее, есть раненые.

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Что известно о пострадавших

Россия попала по частной жилой застройке. Предварительно в результате атаки пострадали 12 человек. Среди них – 8 детей и беременная женщина.

В городской военной администрации Балаклеи отметили, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Враг атаковал различные регионы Украины. В частности, ракеты долетели аж до Закарпатской области.

Кроме этого, взрывы слышали в Запорожье и Винницкой области. Известно, что в Запорожье Россия ударила по объекту инфраструктуры. Там есть разрушения.

Россия ударила по Запорожью