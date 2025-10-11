Укр Рус
11 октября, 18:23
2

"Один из самых подготовленных ударов": Минэнерго раскрыло детали массированной атаки 10 октября

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • 10 октября на Украину была осуществлена комбинированная атака.
  • Целями были энергообъекты в нескольких регионах.
  • Самая сложная ситуация сложилась на Черниговщине.

Атака на Украину 10 октября была комбинированной. Она не прекращалась до вечера. За прошедшие сутки враг нанес удары по энергообъектам в нескольких регионах. Без света остались потребители в отдельных областях.

Сейчас самой сложной является ситуация на Черниговщине. Также непростая ситуация в Харьковской, Сумской и Донецкой областях. Аварийно-восстановительные работы в этих регионах продолжаются постоянно. Бригады энергетиков работают и днем, и ночью. Об этом в эфире телемарафона рассказал Артем Некрасов, первый заместитель министра энергетики Украины, передает 24 Канал.

Какие особенности атаки 10 октября?

Какие особенности атаки 10 октября?

По словам чиновника, атака 10 октября была одной из самых подготовленных, ведь на объекты летели как модернизированные БпЛА различных типов, так и баллистические ракеты. Причем с разных направлений.

Противник выбрал целями прежде всего энергообъекты, в частности те, что задействованы в балансировке мощности, а также важные для жилищно-коммунального хозяйства,
– пояснил Некрасов.

Он уточнил, что графики отключения света пока работают только на Черниговщине.

Напомним, что после комбинированного удара 10 октября без электроснабжения частично оставались жители 9 областей, а также столицы.

Как отметил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в комментарии для 24 Канала, в последнее время Россия изменила тактику ударов по энергообъектам. Ранее оккупанты атаковали крупные энергетические объекты, ударяя, в частности, по оборудованию оператора системы передачи электричества. Однако теперь враг выбирает меньшие цели, рассчитывая на то, что они менее защищены.

Что известно о последних российских обстрелах энергетики Украины?

  • В результате ночной дроновой атаки 11 октября была повреждена энергетическая инфраструктура на Юге. На утро без света остались многие потребители в Одесской области. Сейчас бригады работают, чтобы запитать потребителей до конца дня.
  • Поздно вечером 10 октября российские войска ударными дронами поразили автомобили "Черниговоблэнерго". Это произошло в районе населенного пункта Жадово Семеновской общины. Известно, что сразу на месте погиб один работник, еще один умер позже в больнице. Также ранения различной степени получили еще 3 работников облэнерго.
  • Президент Зеленский выразил недовольство защитой теплоэлектростанций в Киеве, в частности ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, отметив нецелесообразность использования ракет Patriot против дронов.