Ночная массированная атака: Кулеба сказал, куда целились российские войска

В ночь на 14 мая российские войска осуществили массированный комбинированный удар по Украине. Главной целью этой вражеской атаки стал Киев, в городе фиксируют значительные повреждения.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Куда на этот раз целился враг?

В результате российской атаки на Киев погиб один человек, еще более 30 человек получили ранения.

По словам Кулебы, в разных районах столицы фиксируют пожары и разрушения, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, под ударом был Дарницкий район: там разрушен 9-этажный дом. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки, под завалами могут находиться люди.

Кроме Киева, ночью под атакой были десятки других регионов – Киевщина, Харьковщина, Одесская область, Полтавщина, Запорожье и другие.

Враг также бил по критической инфраструктуре, портах Одесской области, объектах Укрзализныци.

На местах попаданий с первых минут работают спасатели, медики, профильные оперативные службы. Все прилагают максимум усилий, чтобы помочь людям, ликвидировать последствия атак и спасти каждую жизнь,

– подчеркнул Алексей Кулеба.

Последствия ночных ударов по Украине / Фото: ГСЧС

Атаку также прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ночью россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет.

Президент добавил, что в результате обстрела в Киеве есть повреждения на 20 локациях – речь идет об обычных жилых домах, школе, ветеринарной клинике и другой сугубо гражданской инфраструктуре. Разрушения также зафиксировали в Киевской области.

Российские удары были направлены и по энергетической инфраструктуре в Кременчуге, а также по портовой и жилой застройке в Черноморске.

Всего с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов против наших городов и общин. Это точно не действия тех, кто считает, что война идет к завершению,

– отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что международные партнеры не должны замалчивать этот удар и должны продолжать поддерживать украинскую систему противовоздушной обороны.

Днем ранее враг также осуществлял массированную атаку

13 мая в течение дня враг запустил по Украине 753 ударных беспилотника различных типов: "Шахеды", в частности реактивные, "Гербера", "Италмас", имитаторы типа "Пародия".

Попадания фиксировали в Закарпатье, на Львовщине, на Волыни, во Франковске, Ровенской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Днепровской, Кировоградской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Херсонской областях.

Во время атаки вражеские дроны атаковали в частности Ужгород – это был первый удар по городу с начала войны.

В результате обстрела в Ужгороде зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Враг бил также по Ровенской области: там зафиксировали попадание в гражданскую инфраструктуру, в частности, в жилой дом. По предварительной информации, 3 человека погибли и 6 ранены.

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сразу предупредил, что атака может продолжаться и в течение следующего дня, то есть 14 мая. Он отмечал, что ночью враг может применить ракеты, а уже днем – снова запустить беспилотники.