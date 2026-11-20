Об этом сообщили в "Укрзализныце".

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Каковы последствия атаки на железную дорогу 20 ноября?

В компании рассказали, что из-за российских ударов на некоторых участках была повреждена железнодорожная инфраструктура. Специалисты уже работают над устранением последствий атак.

Также там отметили, что, несмотря на массированную ракетно-дроновую атаку, движение поездов продолжается, однако строго соблюдаются меры безопасности. В случае угрозы для пассажиров и сотрудников железнодорожники проводят эвакуацию.

Киевская кольцевая электричка возобновляет движение и поможет пассажирам добраться с левого берега столицы на правый и в обратном направлении.

Обратите внимание! Ночью Россия атаковала три моста через Днепр в Киеве. Движение по ним ограничено или закрыто.

Пригородные поезда в Киеве и области также курсируют.

В то же время из-за постоянных угроз часть поездов задерживается.

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