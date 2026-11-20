Про це повідомили в Укрзалізниці.

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Які наслідки атаки на залізницю 20 листопада?

У компанії розповіли, що через російські удари зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура на деяких ділянках. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків атак.

Також там зазначили, що попри масовану ракетно-дронову атаку продовжують рух поїздів, однак суворо дотримуються заходів безпеки. У разі загрози для пасажирів і працівників залізничники проводять евакуацію.

Київська кільцева електричка відновлює рух і допоможе пасажирам дістатися з лівого берега столиці на правий та у зворотному напрямку.

Зверніть увагу! Уночі Росія атакувала три мости через Дніпро у Києві. Рух ними обмежений або закритий.

Приміські поїзди в Києві та області також курсують.

Водночас через постійні загрози частина поїздів затримується.

Найбільше від графіка відстають: