Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Как спасатели убрали с улицы часть ракеты?

После комбинированной атаки на Киев, состоявшейся 21 июля, спасатели ликвидировали последствия обстрела. В столице зафиксированы возгорания в многоэтажке в Шевченковском районе на втором и третьем этажах. В нескольких районах медики оказывали помощь 9 раненым жителям, а один человек, к сожалению, погиб.

Во время проведения спасательной операции саперы ГСЧС ликвидировали найденную боевую часть сбитой российской ракеты Х-69. Вооружение россиян упало рядом с жилым домом. Боеприпас мог сдетонировать в любой момент.

Сотрудники ГСЧС нашли объект и с помощью специального манипулятора перенесли его в автомобиль и отвезли на место уничтожения в безопасных условиях.

Еще раз подчеркиваем: не приближайтесь к обломкам ракет, беспилотников или других взрывоопасных предметов. Увидели что-то подозрительное – звоните "101",

– предупреждают спасатели.

Спасатели безопасно уничтожили часть сбитой ракеты / Фото ГСЧС Украины

Напомним, начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в Киеве во время атаки в понедельник произошло более полутора десятков прямых попаданий. Среди ракет, которые запустили на столицу россияне, были как крылатые, так и аэробаллистические, а также несколько БпЛА.