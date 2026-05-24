Россияне прямым попаданием ракеты уничтожили одно из подразделений ГСЧС в Киеве

В Подольском районе Киева россияне полностью разрушили здание ГСЧС. Несмотря на это, спасатели продолжали реагировать на вызовы и оказывать людям помощь.

Оккупанты прямым попаданием ракеты уничтожили одно из подразделений ГСЧС. Об этом рассказал председатель ГСЧС Украины Андрей Даник.

Смотрите также Удар "Орешником" по Белой Церкви: как выглядит место прилета по обычным гаражам

Что известно о поражении здания ГСЧС в Киеве?

По словам Даника, под удар попала очередная смена из 30 спасателей. К счастью, они не пострадали, ведь успели перейти в укрытие.

Сразу после взрыва половина личного состава поднялась тушить собственное здание, а другая половина – продолжила принимать вызовы и координировать помощь по всей области.

На этой локации полностью уничтожено 10 пожарных автомобилей, некоторая часть повреждена.

Здание ГСЧС уничтожено в Киеве: смотрите видео

Кроме здания ГСЧС, страшным разрушениям подвергся музей "Чернобыль". Оба сооружения расположены на расстоянии 400 – 500 метров друг от друга недалеко от станции метро "Контрактовая площадь".

Какие последствия массированной атаки на Киев и область 24 мая?

24 мая Россия запустила большое количество снарядов по Киеву и области. В регионе много разрушенных гражданских зданий и культурных памятников.

Атака унесла жизни 4 человек. Еще около сотни пострадали.

Оккупанты применили против Белой Церкви баллистическую ракету средней дальности. Она повредила предприятие и гаражный кооператив.

Значительным разрушениям подвергся район Лукьяновки в Киеве. Там сгорел одноименный рынок, а также ТЦ "Квадрат". Повреждения понесло расположенное поблизости посольство Азербайджана.

В Воздушных силах рассказали, что оккупанты синхронизировали запуски ракет, чтобы они одновременно залетали в воздушное пространство Украины и перегружали ПВО.