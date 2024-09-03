В понедельник, 2 сентября, закончился 8 день поисков неопознанного воздушного объекта, который залетел на территорию Польши. Ранее исчез с радаров в гмине Тышовце (Люблинское воеводство), поиски продолжатся.

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Пока ничего не нашли

Заместитель спикера Оперативного командования Вооруженных сил майор Ева Злотницкая сообщила, что в понедельник около 150 солдат Сил территориальной обороны искали неопознанный воздушный объект.

Пока его не удалось найти. Солдаты 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны проверяют территории в Томашевском, Грубешевском и Замойском районах. Это происходит при поддержке авиации и подразделений БпЛА.

Оперативный командующий генерал Мацей Клиш объявил, что район, где, вероятно, упал "Шахед" был обследован с вертолета. Было также принято, что поиски объекта будут продолжаться как минимум до 2 сентября.

Дрон нарушил воздушное пространство Польши 26 августа во время последней массированной атаки России на Украину.