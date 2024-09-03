У понеділок, 2 вересня, закінчився 8 день пошуків непізнаного повітряного об'єкта, який залетів на територію Польщі. Раніше зник з радарів у гміні Тишовце (Люблінське воєводство), пошуки продовжаться.

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Поки нічого не знайшли

Заступниця речника Оперативного командування Збройних сил майор Ева Злотницька повідомила, що в понеділок близько 150 солдатів Сил територіальної оборони шукали непізнаний повітряний об'єкт..

Поки його не вдалося знайти. Солдати 19-ї Надбужанської бригади територіальної оборони та 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони перевіряють території в Томашівському, Грубешівському та Замойському районах. Це відбувається за підтримки авіації та підрозділів БпЛА.

Оперативний командувач генерал Мацей Кліш оголосив, що район, де, ймовірно, впав "Шахед" був обстежений із гелікоптера. Було також ухвалено, що пошуки об'єкта триватимуть щонайменше до 2 вересня.

Дрон порушив повітряний простір Польщі 26 серпня під час останньої масованої атаки Росії на Україну.