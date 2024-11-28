Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что предварительно Одесскую область и областной центр атаковали "Калибры". Именно с этих ракет и началась массированная атака.

К теме Россия атаковала Одесскую область ракетами: есть повреждения и пострадавшие

Какие последствия попаданий

По предварительной информации, ракетоносители делали боевые пуски ближе к Новороссийскому порту. Именно там они находятся большую часть времени.

Что касается самой атаки, то она пришлась по Одесской и Николаевской областях. Возникли проблемы с электроснабжением, но это превентивные меры, которые применили в Укрэнерго. Сейчас в определенных районах области и города, нет света, но в ближайшее время есть надежда, что его удастся восстановить,

Обломками ракеты повреждены 6 жилых домов в Одесском районе. В Одессе возникло возгорание гаражных помещений, там работало ГСЧС, пожар ликвидировали,

– рассказал Сергей Братчук.

Также обломки одной из ракет упали на открытой местности, загорелась сухая трава, но произошло самогашение, то есть пламя не распространялось по территории. Есть один человек, который пострадал, ему оказали медицинскую помощь.

"Дети, которые учатся в первую смену, начинают учиться дистанционно. Транспорт функционирует. Если не будет хватать электротранспорта, то привлекут маршрутные автобусы. Алгоритм действий уже отработан", – подытожил Сергей Братчук.