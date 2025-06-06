Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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В ГСЧС обратились к украинцам

В ГСЧС поблагодарили всех, кто откликнулся на призыв о помощи и был готов сдать кровь для спасения спасателей, пострадавших в результате вражеского обстрела.

К счастью, ситуация стабилизировалась, и на данный момент необходимости в донорской крови нет,

– говорится в заявлении.

В ГСЧС отметили, что все сообщения о помощи служба будет публиковать на официальном сайте и на официальных страницах в социальных сетях.

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– добавили в пресс-службе.

24 Канал выражает искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Вечная память!

Напомним, во время ночной атаки оккупантов на Киев погибли трое сотрудников ГСЧС. Ими оказались пожарные-спасатели Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный. В ГСЧС рассказали, что в ночь атаки они были на обычном дежурстве.

Также во время комбинированного удара ракетами и БпЛА по Тернополю пострадали 6 сотрудников ГСЧС.