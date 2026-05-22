"Это огромный показатель": во время массированной атаки силы ПВО сбили 93% дронов и большинство ракет

Во время последней массированной атаки, которая состоялась 13 и 14 мая, украинским силам ПВО удалось уничтожить 93% вражеских беспилотников и 72% ракет.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии для "Новости.LIVE".

Как работала ПВО во время массированного обстрела?

Во время массированного обстрела, который длился более суток, противник применил 1 567 ударных дронов и 56 ракет различных типов.

Несмотря на три волны атаки, показатели сбития составляли 93% по дронам и 72% по ракетам.

Это довольно огромный показатель, учитывая, что одновременно с разных направлений летит столько всего, что когда смотришь на планшет, просто поражаешься, как это будет отражено,

– сказал Юрий Игнат.

По его словам, силы противовоздушной обороны в это время работали в условиях длительного и многоволнового удара, ведь враг стремился перегрузить систему ПВО.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил подчеркнул, что подразделениям приходилось действовать с короткими паузами на восстановление техники и личного состава.

В то же время окончательные данные по атаке еще уточняются после сверки из всех регионов и служб.

Напомним, под основным ударом 14 мая оказался Киев. Там в результате атаки было разрушен 9-этажный дом в Дарницком районе, есть погибшие и раненые. Тем временем в Днепровском районе во время обстрела произошло попадание в частный жилой дом, пострадали гаражи и автомобили.

Вследствие вражеской атаки на левом берегу столицы, который тогда был под основным ударом, также возникли перебои с водоснабжением.