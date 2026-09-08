После громких взрывов повреждены жилые дома и склады: каковы последствия массированного обстрела Киева

Российская армия массированно атаковала Киеву в ночь на 8 сентября. Раздалась серия громких взрывов после применения врагом реактивных БПЛА, баллистических и других типов ракет.

Власти уже предоставили первую информацию о последствиях комбинированного обстрела. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Каковы последствия массированного обстрела Киева и других регионов 8 сентября?

04:27, 08 сентября Кличко: в Голосеевском районе произошел пожар на территории учебного заведения. По предварительным данным, в жилом доме заблокированы люди. В Подольском и Дарницком районах – возгорания на нежилых территориях. 04:11, 08 сентября Мэр города Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Соломенский район. 04:05, 08 сентября КГВА: в Соломенском районе произошло возгорание складского помещения. 03:50, 08 сентября Киев – первая информация о последствиях обстрела от КГВА. В Соломенском районе – падение обломков на 5-этажный жилой дом. В другом месте поврежден 3-этажный жилой дом. В Дарницком районе поврежден автомобиль в результате падения обломков. 03:30, 08 сентября Ночью 8 сентября Россия применила против Киева реактивные БПЛА, баллистические и другие виды ракет с разных направлений. Раздалась серия взрывов.

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Добавим, что столица Украины оказалась под воздушными ударами сразу после окончания режима тишины, связанного с визитом спецпосланников Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. На момент публикации массированная атака продолжается.