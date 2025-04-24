Из-за вражеской комбинированной атаки на столицу разрушены и повреждены десятки многоквартирных домов. Ведущая 24 Канала Яна Богославская, которая находится на месте попадания, пообщалась с пострадавшими и рассказала страшные истории их спасения.

Важно У сегодняшнего комбинированного удара по Киеву была только одна цель, – экс-руководитель разведки

Страшные истории спасения киевлян из-под завалов

Общая атмосфера на месте удара российской баллистики – боль и огромная трагедия. Там до сих пор работают спасатели и все специализированные службы, ведь люди еще остаются под завалами. Вокруг много родных, которые ждут, когда спасатели сообщат дополнительную информацию.

Только что вывозили обломки разбитых автомобилей. Некоторые из них просто застряли в двухэтажном жилом доме – просто остались в стене,

– отметила Богославская.

Взрывная волна задела много домов. Если пройтись по окрестностям, то в радиусе около 800 метров также повыносило окна. Один из местных жителей из соседнего дома, в который попала российская ракета, рассказал, что его жену привалило.

Он вытаскивал ее, вытаскивал себя, видел собственными глазами все то, что произошло. В соседнем дворе уничтожена его машина, в квартире почти ничего не осталось – сплошные обломки. И он не единственный, кто такое пережил. Его соседка рассказала, что пережила словно землетрясение в собственной квартире.

Я был на балконе, а моя семья в квартире. Был прилет напротив. Две ракеты я лично видел. Они изменили траекторию, и за моим домом случилась беда. Все перегородки межкомнатные с первого по третий этаж разрушены. Потолок просел,

– рассказал пострадавший после ракетной атаки Александр.

Местная жительница Елена, которая живет напротив дома, куда попала российская баллистика, рассказала, что проснулась от того, что на нее упал балконный блок. Под этими обломками она звала сына на помощь. Он фактически вытащил ее из-под обломков.

Слышим, как грохнуло. И такой запах горелого пошел в квартиру. Балкон побило, уже совсем упал. На кухне упал потолок,

– поделилась пострадавшая после ракетной атаки Роза.

В одном из поврежденных домов жил военнопленный, который вернулся наконец на Родину. Его жена погибла. Ребенка он закрыл собственным телом, а племянница сейчас находится в больнице.

По состоянию на 16:20 количество погибших в результате российского ракетного удара возросло до 9 человек, сообщили в ГСЧС. Спасатели достали из-под завалов дома в Святошинском районе тело погибшей девушки 27 лет.