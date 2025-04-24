Через ворожу комбіновану атаку на столицю зруйновано та пошкоджено десятки багатоквартирних будинків. Ведуча 24 Каналу Яна Богославська, яка перебуває на місці влучання, поспілкувалася з постраждалими та розповіла страшні історії їх порятунку.

Важливо В сьогоднішнього комбінованого удару по Києву була тільки одна мета, — екскерівник розвідки

Страшні історії порятунку киян з-під завалів

Загальна атмосфера на місці удару російської балістики – біль й величезна трагедія. Там досі працюють рятувальники та всі спеціалізовані служби, адже люди ще залишаються під завалами. Навколо багато рідних, які чекають, коли рятувальники повідомлять додаткову інформацію.

Щойно вивозили уламки розтрощених автівок. Деякі з них просто застрягли у двоповерховому житловому будинку – просто залишилися в стіні,

– зазначила Богославська.

Вибухова хвиля зачепила багато будинків. Якщо пройтися околицею, то у радіусі близько до 800 метрів також повиносило вікна. Один з місцевих мешканців з сусіднього будинку, у який влучила російська ракета, розповів, що його дружину привалило.

Він витягав її, витягав себе, бачив на власні очі все те, що відбулося. У сусідньому дворі знищена його машина, у квартирі майже нічого не залишилось – суцільні уламки. І він не єдиний, хто таке пережив. Його сусідка розповіла, що пережила наче землетрус у власній квартирі.

Я був на у балконі, а моя сім'я у квартирі. Був приліт навпроти. Дві ракети я особисто бачив. Вони змінили траєкторію і за моїм будинком зробилося лихо. Всі перегородки міжкімнатні з першого по третій поверх зруйновані. Стеля просіла,

– розповів постраждалий після ракетної атаки Олександр.

Місцева жителька Олена, яка живе навпроти будинку, в який влучила російська балістика, розповіла, як прокинулася від того, що на неї впав балконний блок. Під цими уламками вона кликала сина на допомогу. Він фактично витягнув її з-під уламків.

Чуємо, як гухнуло. І такий запах горілого пішов у квартиру. Балкон побило, уже геть упав. На кухні впала стеля,

– поділилася постраждала після ракетної атаки Роза.

В одному з пошкоджених будинків мешкав військовополонений, який повернувся нарешті на Батьківщину. Його дружина загинула. Дитину він закрив власним тілом, а племінниця наразі перебуває у лікарні.

Станом на 16:20 кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 9 осіб, повідомили в ДСНС. Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі тіло загиблої дівчини 27 років.