Известно о погибшем. Об этом сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Александр Райкович.

Что известно об атаке

Россияне нанесли удары, в частности, по транспортным и промышленным предприятиям.

С 21:27 местные жители услышали серию взрывов в областном центре. Атака на город продолжается. В 22:14 Райкович сообщил, что в результате атаки погибший.

Местных жителей настоятельно попросили позаботиться о собственной безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. В 22:34 в городе раздавались повторные взрывы.

Прошу ничего не публиковать в сети, заботиться о безопасности. Ситуацию отслеживаем,

– отметил Райкович.

Специалисты устанавливают масштабы повреждений инфраструктуры.

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Напомним, российские захватчики регулярно терроризируют Украину ударными беспилотниками и ракетами. В частности, во время предыдущих атак вражеские дроны неоднократно фиксировались над территорией Кировоградской области, а также в соседних Черкасской и Винницкой областях.

В тот же вечер агрессор нацелился на Тернопольскую область. Под атакой оказалось предприятие в Чортковском районе.

Взрывы во время атаки дронов также раздавались в Ивано-Франковске.