Відомо про загиблого.Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Олександр Райкович.

Що відомо про атаку

Росіяни вдарили, зокрема, по транспортних та промислових підприємствах.

З 21:27 місцеві жителі почули серію вибухів в обласному центрі. Атака на місто триває. О 22:14 Райкович повідомив, що внаслідок атаки є загиблий.

Місцевих жителів наполегливо попросили подбати про власну безпеку та залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Прошу нічого не викладати в мережі, дбати про безпеку. Ситуацію відстежуємо,

– зазначив Райкович.

Фахівці встановлюють масштаби пошкоджень інфраструктури.

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Нагадаємо, російські загарбники регулярно тероризують Україну ударними безпілотниками та ракетами. Зокрема, під час попередніх атак ворожі дрони неодноразово фіксували над територією Кіровоградщини, а також у сусідніх Черкаській та Вінницькій областях.

Цього ж вечора агресор поцілив по Тернопільщині. Під атакою було підприємство у Чортківському районі.

Вибухи під час дронової атаки також лунали в Івано-Франківську.