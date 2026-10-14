Відомо про загиблого.Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Олександр Райкович.
Що відомо про атаку
Росіяни вдарили, зокрема, по транспортних та промислових підприємствах.
З 21:27 місцеві жителі почули серію вибухів в обласному центрі. Атака на місто триває. О 22:14 Райкович повідомив, що внаслідок атаки є загиблий.
Місцевих жителів наполегливо попросили подбати про власну безпеку та залишатися в укриттях до відбою тривоги.
Прошу нічого не викладати в мережі, дбати про безпеку. Ситуацію відстежуємо,
– зазначив Райкович.
Фахівці встановлюють масштаби пошкоджень інфраструктури.
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Нагадаємо, російські загарбники регулярно тероризують Україну ударними безпілотниками та ракетами. Зокрема, під час попередніх атак ворожі дрони неодноразово фіксували над територією Кіровоградщини, а також у сусідніх Черкаській та Вінницькій областях.
Цього ж вечора агресор поцілив по Тернопільщині. Під атакою було підприємство у Чортківському районі.
Вибухи під час дронової атаки також лунали в Івано-Франківську.