Россия вновь нанесла массированный удар по Киевской области: горит девятиэтажное здание, есть раненые

Вражеские войска вновь нанесли массированный удар по населенным пунктам Киевской области, что привело к серьезным разрушениям гражданской инфраструктуры. В местах попаданий и падения обломков вспыхнули масштабные пожары, а спасателям пришлось срочно эвакуировать местных жителей.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Что известно о последствиях российской атаки?

В Борисполе в результате попадания возник пожар и частично разрушен девятиэтажный жилой дом. Из-за разрушения конструкций девятого этажа и возгорания кровли пострадали два человека, а еще 15 жильцов были эвакуированы спасателями.

В Бучанском районе в результате попадания загорелось складское помещение. Во время тушения пожара враг коварно нанес повторный удар по расположенному рядом складскому зданию.

В Обуховском районе из-за падения обломков вражеских беспилотников возникли пожары в экосистемах. Пожарные продолжают ликвидировать последствия обстрела, а психологи ГСЧС оказывают необходимую помощь людям на местах.

Последствия атаки в Киевской области / Фото ГСЧС

Напомним, утром 5 сентября российские войска атаковали Бровары в Киевской области реактивными дронами. В результате удара загорелось одно из промышленных предприятий. Жителей призвали закрыть окна из-за дыма и не приближаться к возможным обломкам сбитых вражеских объектов.

Ранее, 4 сентября, Россия атаковала Киев реактивными беспилотниками. Один из дронов попал в центральное здание СБУ на улице Владимирской, причем БПЛА был направлен непосредственно в кабинет руководителя службы. На месте работали экстренные службы, пострадавшим оказывали помощь.

Советник президента Сергей Бескрестнов предположил, что дрон могли наводить онлайн через специальный радиоретранслятор, который мог быть установлен российским агентом вблизи Киева.

Последствия обстрела также фиксировались в области. В Бучанском районе было попадание в складские помещения, где могли хранить продукты, после чего возник масштабный пожар. По данным Киевской ОВ, погибших и пострадавших нет. На месте работали экстренные службы, ликвидировавшие последствия атаки и устанавливающие масштабы повреждений.