Части ракет и БпЛА обнаружены в полях и на улицах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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Где на Львовщине обнаружены обломки оружия после атаки?

В нескольких частях Львовского района спасатели обнаружили обломки российского оружия после массированной атаки в ночь на 12 июля. В результате удара врага были ранены 12 человек. К счастью, удалось избежать разрушений на объектах критической инфраструктуры и других системах жизнеобеспечения.

Зато в области были обнаружены взрывоопасные предметы. Обломок крылатой ракеты упал в поле вблизи села Черепин, что в Давыдовской территориальной общине. В самом Давыдове на улице Карпатской был найден обломок вражеского беспилотника.

В Солонковской общине обломки ракеты Х-101 упали сразу в двух местах. Их обнаружили на расстоянии двух километров от жилых домов.

Что известно об обстреле Львова и области 12 июля?

Враг массированно обстрелял Украину дронами-камикадзе и ракетами. Под атакой были несколько населенных пунктов на Западе.

Во Львове были травмированы люди и разрушения. Вражеское вооружение повредило жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Пострадали фасады, окна домов и корпуса Львовской политехники. Для ликвидации последствий атаки 12 июля привлекли более 50 спасателей ГСЧС.